Lehti: HJK:n päävalmentaja Toni Koskela ruotsalaisseuran ehdokaslistalla

Ruotsalaisseura on tällä hetkellä vailla päävalmentajaa Mikael Stahren saatua viime viikolla potkut. Uuden päävalmentajan kartoittaminen on alkanut ja Expressenin mukaan HJK:ssä vahvat näytöt viime kausilla antanut Koskela, 40, on yksi seuran vaihtoehdoista.