Turussa iso vesijohto meni torstai-iltapäivänä poikki Martin kaupunginosassa Auranjoen eteläpuolella. Tarkempi rikkoontumispaikka oli Kuninkaankartanonkadun ja Stålarminkadun risteyksessä.
Putkirikon vuoksi kadulla oli runsaasti vettä.
Pelastuslaitos kertoi ennen puolta seitsemää, että vedentulo oli saatu loppumaan ja Turun vesihuolto aloittaa rikkoutuneen putken korjaustyöt.
Pelastuslaitoksen mukaan korjaustöiden ajaksi onnettomuuspaikalle tulee poikkeavia liikennejärjestelyitä.
Putkirikko tapahtui vilkkaassa risteyksessä ruuhka-aikaan hieman ennen kello neljää iltapäivällä.