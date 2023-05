Latu on auki: 19-vuotiaan suomalaislupauksen ura jatkuu Ferrarilla – "Kaikki on mahdollista"

Nurmi on kaasutellut viimeisimmät vuotensa tarunhohtoisen Ferrarin ajokeilla. Hän solmi vuonna 2021 historian nuorimpana kuljettajana, 16-vuotiaana, sopimuksen Ferrari Challenge -merkkiluokan Euroopan mestaruussarjaan. Menestystä on tullut: Nurmi on Ferrari Challenge -rata-autosarjan maailmanmestari 2021 ja EM-sarjan pronssimitalisti 2021 sekä 2022.

Tulokasvuonnaan Italian Mugellossa ajetun arvostetun Ferrari World Final -kisan voittanut Nurmi ajaa tänä vuonna moninkertaisen Le Mans -voittajatallin AF Corsen leivissä. Hänen käsissään on 670-hevosvoimainen Ferrari 488 GT3 ja ajonumerona 51.

– On mahtavaa, että saan ajaa GT3-sarjan sprinttikisat kaikista kovimmassa tallissa kaikkein halutuimmalla autolla. Ferrarinpunainen 488 numerolla 51 on legendaarinen yhdistelmä ja perinteisesti tuttu näky GT-kisojen palkinnoilla. Sprinttisarjan aikataulut sopivat mainiosti tämän hetken muihin haasteisiini, sillä haluan selvittää myös keväällä aloitetut ja syksyllä vielä jatkuvat ylioppilaskirjoitukset sekä tulevan asepalveluksen kunnialla, Sammon keskuslukiossa Tampereella opintojaan viimeistelevä Nurmi kertoo tiedotteessa.

GT3-luokan neljän osakilpailun mittainen sprinttisarja ajetaan kahden kuskin voimin. Nurmen ajoparina nähdään 19-vuotias belgialainen ikätoveri Jules Castro, joka saa suomalaiselta tunnustusta "loistavasta potentiaalista".

"Potentiaali teki vaikutuksen alan sisällä"

Nurmesta tulee AF Corsen historian kolmas suomalaiskuljettaja. Toni Vilander on ajanut lähes koko uransa AF Corsella ja ollut voittamassa autolla kaksi kertaa GT-sarjan Le Mans 24h -kilpailua. Mika Salo puolestaan ajoi tallissa FIA GT -sarjaa vuonna 2006.

Meritoituneita kuskeja kumpainenkin.

– Tämä on Lukalle hyvä siirto eteenpäin, sillä AF Corse on maailman paras ja menestynein GT-tiimi. GT-auto istuu Lukan ajotyyliin paremmin kuin aiempi Challenge-sarjan Ferrari, joten häneltä on taas lupa odottaa menestystä. Mugellon World Finalin voitto oli upea saavutus, ja näin läheltä, kuinka hänen potentiaalinsa teki vaikutuksen alan sisällä. Viime kauden vastoinkäymiset kasvattivat häntä varmasti kuskina, mikä on hyvä asia tässä vaiheessa uraa, Vilander kertoo ja jatkaa:

– Nyt Luka on tiimissä, jossa kaikki on mahdollista. Auto on myös arvokkaampi, joten hänen pitää ajaa fiksusti. Tämän lähemmäs Ferrarin tehdasta on vaikea päästä, eli Lukalla on erinomainen mahdollisuus kehittyä ja saada osaamiseensa aitoa vertailupintaa. Mikäli odotettua tulosta tulee, on AF Corse suora tie täysveriseen ammattilaisuuteen ja pitkään uraan rata-autoilun huipulla.