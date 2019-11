Suomalainen EU-komission ilmasto-osastoa vetävä Elina Bardram: Paluuta hiilitalouteen ei Trumpista huolimatta ole – "Uusi talous tulee olemaan vihreä talous"

Bardramin mukaan ilmastopolitiikasta on tullut peruuttamattomasti osa talouskehitystä, ulkosuhteita ja valtavirta-ajattelua kaikilla sektoreilla.

Bardram on toiminut nykyisessä tehtävässään Euroopan komission ilmastopääosaston kansainvälisen yksikön päällikkönä viisi vuotta. Hän on henkilö, joka on istunut edustamassa EU:ta kansainvälisissä ilmastoneuvottelupöydissä.