EU:n ilmastoneuvottelija: Hiilineutraalius vuoteen 2050 mennessä on mahdollista – kertoo olevansa tyytyväinen Suomessa käytyyn keskusteluun

Suomalainen on ollut vetämässä EU:n neuvottelutiimiä viime vuosien maailmanlaajuisissa ilmastoneuvotteluissa. Nyt huomio on siirtymässä neuvotteluista kohti toimeenpanoa.

EU-mailla on takanaan iso puristus, kun Pariisin ilmastosopimuksen velvoitteita on siirretty sitovaksi lainsäädännöksi.

Päästökauppa, sen ulkopuolinen energiasektori, maankäyttö, uusiutuva energia ja energiatehokkuus on kirjattu pykäliksi niin, että EU-maiden on mahdollista päästä tavoitteeseensa. Päästöjä aiotaan laskea vähintään 40 prosentilla vuoteen 2030 mennessä vuoden 1990 tasosta.

Suomella tärkeä rooli puheenjohtajakauden takia



Itäisemmän Keski-Euroopan maiden ohella Saksa on varpaillaan, koska sen teollisuus on älähtänyt liian tiukoista tavoitteista.

Bardramin mielestä ihmisten pelot työpaikkojen menettämisestä tai yritysten vaikeudet on otettava vakavasti. Niihin on myös vastattava. Puolalaista hiilikaivosta ei voida sulkea noin vain ilman suunnitelmaa siitä, mihin ihmiset työllistyvät.

– EU-projektin kirous, mutta oikeastaan etu on, että me joudumme neuvottelemaan kaikki ratkaisut sisäisesti niin pitkälle, että sitten kun neuvottelut ovat valmiit, päätös varmasti pitää.

– Meidän toiveemme on, että ainakin kaikki maailman 20 suurinta maata ottaisivat samanlaisen vision kuin EU. Lainsäätäjän roolina on antaa käsitys siitä, että me tiedämme mitä teemme ja kertoa, mikä on oikeasti mahdollista.