Suojain tai suolainen sakko – Italiassa Campanian alueella jaetaan tuhannen euron sakkoja maskittomille

Jos he ovat jo kulkuvälineessä, heitä tulee pyytää poistumaan välittömästi tai niin pian kuin se on mahdollista.Jos maskittomat matkustajat kieltäytyvät poistumasta, bussin tai junan kulku tulee estää ja pyytää poliisia saapumaan paikalle.Määräys myös vierittää vastuun yrityksille, jos rikkomus tapahtuu yrityksen tiloissa.

Italiassa kirjattu yli 35 000 koronakuolemaa

Italiassa on väkilukuun suhteutettuna enemmän kuolemia kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa ja Brasiliassa, joissa on määrällisesti eniten koronaan liittyviä kuolemia koko maailmassa.Eniten koronakuolemia on Yhdysvalloissa, jossa kuolemantapauksia on kirjattu miljoonaa asukasta kohden 451.