Sunny Car Centerin hämärille käänteille jatkoa: Autokeskusta havitelleet tekivät valtavia tilisiirtoja yhtiöille, joiden toimialana oli vaatemyynti ja merenelävien kauppa

Yhtiön toimitusjohtajana ja hallituksen puheenjohtajana toiminut Markku Ritaluoma on vyyhdissä syytteessä törkeästä velallisen epärehellisyydestä ja törkeästä kirjanpitorikoksesta. Lisäksi häntä syytetään törkeistä veropetoksista ja törkeistä petoksista. Syyttäjät vaativat hänelle vähintään viiden ja puolen vuoden vankeusrangaistusta. Ritaluoma kiistää syytteet ja vaatii niiden hylkäämistä.

Ritaluoma kertoo joutuneensa huijatuksi

Aluesyyttäjä Vilhelm Nordström sanoi tiistaina oikeudenkäynnissä, että kyse on ollut SCC-yhtiön varoilla uhkapelaamisesta.

Ritaluoma on vuosien saatossa vedonnut siihen, että hän olisi joutunut huijatuksi etsiessään rahoitusta autokauppakeskukselle. Rahansiirroissa on hänen mukaansa ollut kyse vakuusmaksuista ja rahoituksen järjestelyihin liittyvistä maksuista, joita SCC:n hankeyhtiö on maksanut saadakseen reilusti yli 100 miljoonan euron hintaiselle autokauppakeskukselle rahoitusta. Syyttäjien mielestä Ritaluoman olisi pitänyt selvittää tarkemmin sitä, kenelle yhtiö teki suuria tilisiirtoja.