Keniasta on löytynyt sukupuuttoon kuolleen ihmisen sukulaislajin käden fossiili.

Kyseessä on ensimmäinen käden fossiili, mitä muinaisesta Paranthropus boisei -lajista on löydetty. Lajin yksilöistä on löydetty aiemmin pääkallon palasia ja poikkeuksellisen suuria hampaita. Tutkijoilla ei ole kuitenkaan ollut lainkaan aiemmin tiedossa, miltä lajin edustajat muuten näyttivät tai miten he toimivat ympäristössään.

Tutkijat alkoivat kutsua lajin edustajaa lempinimellä ”Pähkinänsärkijä-ihminen” lajilla olleiden suurten purulihasten takia.

Uutiskanava CNN kertoo, että Keniasta löytyneen käden fossiilin perusteella Paranthropus boisei oli yllättävän kätevä käsistään. Tutkijat uskovatkin nyt, että nämä varhaiset ihmiset saattoivat osata käyttää jopa kivisiä työkaluja.

Erinomaisesti säilyneen käden luut paljastavat, että Paranthropus boiseilla oli pitkä peukalo ja hyvin liikkuva pikkusormi, joiden avulla laji kykeni muodostamaan voimakkaan otteen, samalla tavalla kuin vasaraan tarttuessa.

Muuten sormien luiden leveä muoto muistuttaa kuitenkin läheisesti gorillan luita.

Fossiilin arvellaan olevan yli 1,52 miljoonaa vuotta vanha.

