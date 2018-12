Saksassa tutkitaan poliisien kuulumista uusnatsisoluun – viiden poliisin epäillään uhkailleen asianajajaa: "Kostoksi tapamme tyttäresi"

Poliisit pidätetty viranhoidosta

Tapausta tutkii syyttäjien lisäksi Hessenin osavaltion rikospoliisi. Poliisi on perustanut erikoistutkijaryhmän tutkimaan tapausta. Neljä miestä ja yksi nainen Frankfurtin poliisista on pidätetty tehtävistään tutkinnan ajaksi.

– Likainen turkkilaisemakko! Sinä et tuhoa Saksaa! Sinun on paras luikkia täältä tiehesi niin pitkään, kun vielä elävänä pystyt, kirjoitettiin asianajaja Seda Basay-Yildizille.

NSU tappoi 10 ja teki lukuisia pankkiryöstöjä

Tietoja etsittiin rekisteristä ilman syytä

Tyttäreen kohdistunut uhkauskirje saapui asianajajalle elokuussa. Tästä kirjeestä käynnistyi tutkinta, joka on sittemmin kohdistunut Frankfurtin poliisiin. Tutkimuksissa on havaittu muun muassa, että ainakin viisi poliisia on jakanut uusnatsistisia kuvia WhatsApp-ryhmissä. Kuvien jakaminen on Saksassa vakava rikos.