Sudet suuntaavat uusille alueille "levittäytymisvaltateitä" pitkin – näin jo Espoossa asti kulkevat petojen reitit muodostuvat

Ennen susia tavattiin lähinnä maan itäosissa, mutta viime vuosina susikanta on laskenut Itä-Suomessa ja niitä on ollut jopa enemmän maan länsipuolella. Havaintoja susista ei tehdä pelkästään haja-asutusalueilla ja metsissä, vaan eläimiä on tavattu pääkaupunkiseutua myöten.