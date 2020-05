Harvinaiset kuvat! Valokuvaaja tallensi sudenpentujen ja alfauroksen kohtaamisen Kuhmossa – "Oli aivan liikuttavaa, miten nuo pennut suhtautuivat urokseen"

Susi ei enää asu vain idässä

– Suden maantieteellinen esiintyminen on muuttunut dramaattisesti viidessä vuodessa. Susi ei enää ole itäisen Suomen asukas pelkästään, kyllä se on vahvasti levittäytynyt myös eteläiseen ja läntiseen Suomeen, Kojola sanoo.

– Yksi tekijä on varmasti luonnollisen ravinnon runsaus. Valkohäntäkauris on epäilemättä Varsinais-Suomessa ja Etelä-Satakunnassa suden tärkein ravintokohde, ja se on todella runsas, Kojola sanoo.

Susihavainnot ovat yleistyneet osittain, koska havaitsijoita on enemmän

Susista tulee aiempaa enemmän havaintoja etelästä ja lännestä, koska niitä on enemmän kuin joitakin vuosia sitten. Toinen tärkeä tekijä on, että susien esiintyminen on keskittynyt enemmän alueille, missä ihmisiäkin on enemmän.