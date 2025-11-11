Susi on kuollut liikenneonnettomuudessa Maalahdessa, tiedottaa poliisi.
Pohjanmaan poliisilaitos sai noin puoli kahdeksalta maanantaiaamuna ilmoituksen liikenneonnettomuudesta Porintiellä Maalahdessa. Henkilöauto oli törmännyt sudeksi varmistettuun eläimeen.
Susi menehtyi törmäyksen seurauksena. Autoa kuljettanut henkilö ei loukkaantunut.
Poliisi on noutanut suden ja toimittaa sen Ruokavirastoon tutkittavaksi. Metsästyslain mukaisesti liikenneonnettomuudessa kuolleena löytynyt susi toimitetaan tutkimuslaitokseen, jossa selvitetään eläimen kunto, kuolinsyy ja mahdolliset sairaudet.
Poliisi muistuttaa, että jos autolla törmää riistaeläimeen, on soitettava hätänumeroon 112.