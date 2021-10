Poliisi: Presidentti Niinistö ja ministereitä siirrettiin eilen turvaan Elokapinan tieltä

– Valtioneuvoston linnan turvallisuushenkilökunta on joutunut ohjaamaan rakennuksessa olevia henkilöitä vaihtoehtoisia reittejä pois. Faktaa on, että on tyhjennetty valtionjohtoa pois rakennuksesta. Turvallisuusuhkaan on suhtauduttu vakavasti, Suominen sanoo.