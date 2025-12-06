Linnan juhlissa nähdään tunnettujen suomalaisten lisäksi myös presidenttiparin ystäviä ja lähipiiriä.

Linnan juhliin kutsun on tänä vuonna saanut Ole Hellstén, joka on presidentti Alexander Stubbin entinen matematiikan opettaja. Hän kertoo MTV:n haastattelussa yllättyneensä kutsusta.

Hellstén opetti Stubbia lukiossa matematiikassa.

– Hän oli hauska poika, joka oli kiinnostunut jääkiekosta enemmän kuin matematiikasta. Hän kysyi välillä jopa provokatiivisesti, entinen opettaja muistelee.

Matemaattisesti hän oli opettajan mukaan keskinkertainen.

Hellstén kuvailee Stubbia "kivaksi ja puheliaaksi pojaksi", jonka kanssa hän jopa ystävystyi lopulta. Tulevaisuuden presidentiksi hän ei kuitenkaan tätä lukiolaispoikaa osannut vielä ajatella.

– Mutta sitten kun seurasin hänen menestystään akateemisella uralla, ja tiesin, että hän oli fiksu mies, en ole ollenkaan yllättynyt.

Hellstén kertoo, että heidän tiensä ovat kohdanneet vuosien varrella Stubbin kanssa. Kättelyjonossa presidentti ehti huikata entiselle opettajalleen, että on mukavaa tavata.