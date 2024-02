Alexander Stubbin vaimo Suzanne Innes-Stubb kertoo mielipiteensä Jenni Haukiosta

Nykyinen presidentin puoliso, tohtori Jenni Haukio on hänestä ollut hyvä esimerkki ja tehnyt hienoa työtä.

– Olen lukenut hänen kirjansa, ja se oli hyvä. Se on auttanut minua paljon.

Presidentin valtiovierailuille Innes-Stubb aikoo joka tapauksessa osallistua, koska hänestä on iso kunnia edustaa Suomea ulkomailla.

Japanilainen toimittaja hauska yllätys

Stubbin kampanja on Innes-Stubbin mukaan ollut erittäin kiireinen kuluneella ja sitä edellisellä viikolla, mutta tunnelma on ollut positiivinen koko ajan. Hauskin tapaus hänestä oli, kun japanilainen toimittaja tuli Riihimäelle kampanjatilaisuuteen. Innes-Stubb on asunut vuoden Japanissa noin 30 vuotta sitten.