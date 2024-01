Stubb oli ylivoimainen Pohjanmaan rannikolla – paikalliset tietävät miksi, eikä kieli ole ainoa asia

– Tärkeintä on kuitenkin se, että hän on uskottava siinä mitä hän sanoo. Ihmiset uskovat mitä hän sanoo, niin se tuntuu olevan, kuvailee Tobias Elfving .

Pohjanmaan rannikolla perinteinen perhekäsitys on vahvassa kurssissa, myös uskonnollisuus on tavallista suuremmassa huudossa. Onko näillä seikoilla vaikutusta?

Sen sijaan Stubbin kansainvälinen ote viehättää rannikon vientiteollisuutta, jossa kielitaito ja sujuva siirtyminen maasta ja kulttuurista toiseen on suuressa arvossa. Kruunupyyssä on lentokenttä, jota käyttävät nimenomaan ruotsinkielisen alueen bisnesmatkustajat.

Äidinkieli, sukujuuret?

– Totta kai sillä on merkitystä, se on selvä. Oli silti hyvä että RKP ei asettanut omaa ehdokasta, joka olisi saanut vain prosentin kannatuksen ehkä, pohtii Engström-Käld.

– Iäkkäämpi sukupolvi ajattelee ehkä sitä, mutta eivät nuoremmat polvet – ei sillä enää vuonna 2024 ole merkitytä. Ulkopolitiikka on se, jolla on merkitystä, uskoo Engström-Käld.

– Hänellä on paljon kokemusta, toisekseen hän on kokonaan kaksikielinen ja hänellä on sukujuuret Pedersöressä, luulen että silläkin on paljon merkitystä.