Henkilökuva: Alexander Stubb istuu osaamisensa puolesta luontevasti presidentiksi, mutta hän ei ole kovin kansanomainen

Alexander Stubb – Kokoomuksen Alexander Stubb on moninkertainen ministeri vuodesta 2008 alkaen. Viimeisin ministerin tehtävä oli valtiovarainministeriys 2015–2016. Sitä ennen hän toimi pääministerinä 2014–2015.



– Euroopan investointipankin varapääjohtaja ministeritehtävien jälkeen.



– Viime vuodet Stubb on työskennellyt Euroopan yliopistoinstituutin School of Transnational Governance -keskuksen johtajana sekä professorina Italian Firenzessä.



– Stubb on toiminut kansanedustajana vuosina 2011–2017 ja EU-parlamentaarikkona vuosina 2004–2008. Tätä ennen muun muassa EU-komission puheenjohtajan neuvonantajana.



– Stubb kirjoitti ylioppilaaksi Gymnasiet Lärkanista Helsingissä.



– Koulutukseltaan hän on filosofian tohtori London School of Economicsista. Hän on opiskellut myös Yhdysvalloissa, Ranskassa ja Belgiassa.



– Stubb toimi kokoomuksen puheenjohtajana 2014–2016.



– Stubb on julkaissut useita kirjoja. Harrastuksista tunnetuin on urheilu eri muodoissaan.



– Sotilasarvoltaan Stubb on korpraali.



– Hän on syntynyt vuonna 1968.



– Hänen puolisonsa on Suzanne Innes-Stubb. Heillä on kaksi lasta.