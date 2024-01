Haavistolla historiallinen haaste: "Ensimmäisellä kierroksella ykkösenä maaliin tullut on joka kerta voittanut"

"Hyvä kakkoskierroksen tilanne"

Ilta-Sanomien yhteiskuntatoimituksen esihenkilö Hanna Vesala muistuttaa Huomenta Suomen Pöllöraadissa, että molemmilla ehdokkailla on ulkoministeritausta.



– Toisella on tuorein kokemus. Haavisto on ollut viemässä Suomea Natoon, ja voi ajatella, että hän on valmiimpi.



– Toisaalta Stubbilla taas on loistava verkosto maailmalla. Ei hänellä sen kauempaa kestä päästä siihen mukaan. Sinänsä meillä hyvä kakkoskierroksen tilanne.



Hanna Vesala arvioi, että SDP:n ja Vasemmistoliiton äänestäjät lähtevät toisella kierroksella suurin joukoin Haaviston taakse.



– Kokoomus on saamassa kaiken vallan puolustus- ja turvallisuuspolitiikassa, koska juuri nyt heillä on ulkoministeri ja puolustusministeri.



– Sitten olisi tämä presidentinvirka ja ensi syksynä tulee vielä jakoon EU-komissaarin pesti Urpilaiselta. Siihenkin Kokoomus varmaan istuttaa oman henkilönsä, Vesala pohtii.



Ahtiainen muistuttaa, että laarit tyhjennettiin vasemmalla jo ensimmäisellä kierroksella. Tosin Stubb ei myöskään ole porvarileirin kiistaton kiintotähti. Perussuomalaiselle voi myös olla vaikeaa äänestää suomenruotsalaista.