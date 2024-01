Henkilökuva: Pekka Haavistolle presidentin ydintehtävät olisivat tuttua ja mieluista herkkua

Pekka Haavisto – Vihreiden Pekka Haavistolle on karttunut ministerikokemusta Lipposen, Kataisen, Stubbin, Rinteen ja Marinin hallituksista. – Presidentinvaaleissa Haavisto on valitsijayhdistyksen ehdokas, jota vihreät puolueena tukee. – Haavisto on toiminut eri YK- ja EU-tehtävissä muun muassa Afganistanissa, Irakissa ja Sudanissa. – Koulutukseltaan Haavisto on ylioppilas Munkkivuoren yhteiskoulusta Helsingistä. – Hän oli 1980-luvulla Suomi-lehden ja Vihreän Langan päätoimittajana. – Haavisto on toiminut myös Helsingin kaupunginvaltuutettuna. – Kansanedustajaksi hänet valittiin ensimmäisen kerran vuonna 1987. – Haavisto oli vihreiden puheenjohtaja 1993–1995 sekä 2018–2019. – Lisäksi hän on toiminut muun muassa Kirkon Ulkomaanavun ja Suomen Setlementtiliiton hallituksissa sekä WWF:n hallintoneuvostossa. – Haavisto on julkaissut muun muassa Interrail-matkailun oppaita. Hän ilmoittaa harrastuksikseen kirjallisuuden, kuplavolkkarit ja puuveneet. – Haavisto on suorittanut siviilipalveluksen. – Haavisto on syntynyt vuonna 1958 Helsingissä. –Haaviston puoliso on Antonio Flores.