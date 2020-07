Kulmunin haastajalle satelee tukea keskustan piirijohtajilta – STT tavoitti kaikki johtajat: yhdeksän kannattaa Saarikkoa, kolme Kulmunia

Saarikko saa kehuja esiintymistaidoistaan

Kulmunin kenttäkierros vetoaa

– Hän on helposti lähestyttävä puheenjohtaja. Arvostan erityisesti sitä, että hän kuuntelee ja kiertää kenttää. Se on äärimmäisen tärkeää työtä, Häggman sanoo.

– Kun ei ole ministerisalkkua, on enemmän aikaa puoluetyöhön. Kun hänet valittiin puheenjohtajaksi, Kulmuni sanoi, että hän käyttää kaksi päivää viikosta puoluetyöhön, ja hän on senkin lupauksen pitänyt. Hän on henkilö, johon voi täysin luottaa, että sen mitä lupaa, niin sen myös tekee, hän jatkaa.

– Hänet valittiin hankalassa tilanteessa. On tullut paljon isoja kysymyksiä, joita olemme ratkoneet, ja Katri on ne hoitanut hienosti, mutta puolueen varsinainen uudistustyö on jäänyt taka-alalle. Minun mielestäni Katri on ansainnut jatkaa, Salmijärvi sanoo.