Antti Kaikkosen iso etu voi ratkaista keskustan tulevaisuuden: "Raaka totuus"

Keskustan puheenjohtajakisan ennakkosuosikilla Antti Kaikkosella , 50, on edessään vaikea tehtävä kannatusalhossa olevan puolueen kannatuksen nostamiseksi.

Entinen puolustusministeri ja pitkäaikainen keskustapoliitikko Kaikkonen on selvä ennakkosuosikki keskustan seuraavaksi puheenjohtajaksi viikonlopun puoluekokouksessa Jyväskylässä.

Haastajaksi on ilmoittautunut kansanedustaja Tuomas Kettunen , jonka eräs keskustavaikuttaja kuvailee toimivan kisassa sparraajan roolissa.

– On mahdollista, että Kaikkonen voi kääntää keskustan kannatuksen parempaan suuntaan. Seuraavina vuosina pidetään useat vaalit. Kaikkonen mitataan niiden aikana, sanoo eräs keskustavaikuttaja STT:lle.

– Keskustan tulevaisuus ratkaistaan Uudellamaalla. Se on raaka sosiologinen totuus. Antti tuntee alueen ja on tehnyt koko uransa Uudenmaan pienissä kaupungeissa, vaikuttaja kertoo.

Uusimaa on eduskuntavaalien suurin vaalipiiri ja samalla keskustan kipupiste. Viime eduskuntavaaleissa maakunnan 37 jaossa olleesta paikasta vain 2 meni keskustalle.

– Hän on helposti lähestyttävä kansanmies, joka tulee ihmisten kanssa toimeen.

"Pragmaatikko, ei ideologi"

Kaikkosta luonnehditaan poliittisesti lahjakkaaksi ihmiseksi, jolla on "selkäytimessä oikeat tavat reagoida ja puhua ihmisille".

– Tulee Johannes Virolainen mieleen. Hän on aika pragmaatikko. Kaikkonen ei ole suuri ideologi eikä ideologian kautta lähesty asioita, vaan käytännön havaintojen ja poliittisen taidon, eräs keskustavaikuttaja taustoittaa.

Keskustan varapuheenjohtaja ja kansanedustaja Markus Lohi on tuntenut Kaikkosen vuodesta 1995 lähtien. Hän kuvailee Kaikkosta kokeneeksi, vakaaksi ja luotettavaksi poliitikoksi, joka ei hötköile pikkuasioista.

– Hänellä on hyvät näytöt, että pystyy aika vaativiakin tehtäviä hoitamaan, kuten viime hallituskauden puolustusministerin tehtävän, Lohi sanoo.

Kaikkosen 14 vuotta tuntenut ja muun muassa tämän erityisavustajana puolustusministeriaikoina toiminut Terhi Haapaniemi sanoo, että Kaikkonen on pidetty ja arvostettu yli puoluerajojen.

– Työssään hän on tarkka. Faktojen pitää olla tiukasti tarkastettu ja kunnossa. Hän on yksi huumorintajuisimpia ihmisiä, joita tiedän. Huumori ja itseironia kannattelevat häntä haastavienkin aikojen ja asioiden yli. Sellaisistakin on kokemusta, Haapaniemi sanoo.