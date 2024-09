Vasemmistoliiton piirijohtajilta enemmän kannatusta Meriluodolle kuin Koskelalle

Vaikka ennakkosuosikin viittaa on soviteltu kansanedustaja Minja Koskelan harteille, vain kolme vasemmistoliiton piirijohtajaa nimeää hänet suosikikseen uudeksi puheenjohtajaksi. Suositumpi ehdokas on kansanedustaja Laura Meriluoto.



STT kysyi puheenjohtajakisan suosikkia kaikilta 13 piirijärjestön puheenjohtajalta. Meriluodon nimesi suosikikseen viisi piirijohtajaa. Yhtä moni tosin sanoi, ettei ole vielä valinnut ehdokastaan eikä nimennyt ketään.



Kisan kolmatta ehdokasta, aluevaltuutettu Gashaw Bibania ei nimennyt yksikään. Moni oli sitä mieltä, että puolueen puheenjohtajan pitäisi olla kansanedustaja.



Puheenjohtajan paikka on avoinna, sillä europarlamentaarikko Li Andersson luopuu tehtävästä. Vasemmistoliiton puoluevaltuusto valitsee uuden puheenjohtajan kokouksessaan lokakuussa. Ennen valintaa järjestetään neuvoa-antava jäsenäänestys kolmen ehdokkaan välillä.



Valintaa eivät siis tee piirijohtajat. He nimeävät tässä jutussa omia suosikkejaan eivätkä puhu piirinsä puolesta. Moni piiri on päättänyt, ettei asetu yhdenkään ehdokkaan taakse.