Stora Enso käynnisti muutosneuvotteluita Suomessa – koskevat 2 400 työntekijää

Oulun, Varkauden, Heinolan, Anjalankosken ja Imatran tehtaiden muutosneuvotteluiden piirissä on yli 2 400 työntekijää.

Stora Ensolla on käynnissä kannattavuuden parantamisohjelma, koska markkinatilanne on ollut pitkään heikko ja epävarma. Yhtiön kannattavuus on kärsinyt heikosta suhdanteesta.