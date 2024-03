Mitkä uudistukset parantavat kilpailukykyä oikeasti – tuleeko Suomesta palkansaajia vihaava yhteiskunta? MTV:n debatti paljasti osapuolten syvät erot

Lakkoon on liittymässä ensi viikon torstaina ja perjantaina STTK:n alainen toimihenkilöliitto Erto. Erton puheenjohtaja Juri Aaltosen mukaan tärkein syy Erton osallistumiselle lakkoon on se, että Suomesta ollaan tekemässä Pohjoismaiden palkansaaja-vihamielisintä yhteiskuntaa.

– Samaan aikaan meidän kilpailijamailla Ruotsilla ja Tanskalla talous on kasvanut 20 ja 25 prosenttia. Suomi on jäänyt aivan taakse. Nämä uudistukset ovat tavallaan välttämättömiä, että me saamme tuottavuutta sekä kannustavuutta työntekoon kaikilla tulotasoilla. Työnteko ja kasvu ovat niitä, millä me hyvinvointivaltio maksetaan, Romakkaniemi sanoo.