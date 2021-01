STM hoputtaa koronatestausta kaikille tärkeimmille rajanylityspaikoille: "Nyt on se hetki"

Sosiaali- ja terveysministeriön valmiusjohtajan Pekka Tulokkaan mukaan koronatestaus on aloitettava viimeistään nyt vähintään kaikilla tärkeimmillä rajanylityspaikoilla. Hän toivoo, että tässä edetään nopealla aikataululla.

– Nyt on se hetki, jossa rajoilla pitää toimia, että saadaan parempi kuva virusvarianteista, Tulokas sanoo STT:lle.

Viranomaisten toiveena on, että uusi herkästi leviävä koronavirusmuunnos saataisiin kiinni jo rajalla. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on suosittanut laajaa testaamista raja-asemilla.

Helsinki-Vantaan lentoasemalla äskettäin aloitettu vapaaehtoinen testaus on toiminut erittäin hyvin, ja vain pieni joukko on kieltäytynyt testistä. Myös satamissa tehtävää testausta on Tulokkaan mukana tarkoitus lisätä.