MTV Suomen ja Ruotsin rajalla: Ylitykset kuuluvat torniolaisten arkeen – "En usko, että pakkokaranteeni soveltuu maarajalle"

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Jyri J. Taskilan mukaan tilanne on alueella rauhallinen. Sairaanhoitopiiriin kuuluu 60 000 suomalaista ja kaiken kaikkiaan alueella on todettu 153 koronavirustartuntaa.

– Suositus on sinällään erittäin hyvä varsinkin, kun se kohdistetaan tilanteisiin, joissa turvaväliä ei voida pitää.

Taskilan mukaan on kuitenkin tärkeä muistaa, että kasvomaski on ainoastaan lisäväline koronaviruksen torjunnassa eikä se korvaa käsihygieniaa tai turvavälejä.

Ei kauppareissulle Ruotsiin

Tornio on vilkas rajanylityspaikka naapurimaahan Ruotsiin. Testausaseman avaamisesta rajan tuntumaan on keskusteltu ja nyt työryhmä on aloittanut suunnittelutyön rajanylityksen turvallisuuden parantamiseksi.