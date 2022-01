SSAB aloittaa yli neljän miljardin euron investoinnit tehtailleen Suomessa ja Ruotsissa – Raahen tehdas muutetaan hiilidioksidivapaaksi

SSAB:n mukaan yhtiö uudistaa pohjoismaista ohutlevytuotantoaan ja nopeuttaa samalla vihreää siirtymäänsä. Päätöksen taustalla on fossiilivapaan teräksen voimakkaasti kasvava kysyntä.

SSAB:n tarkoituksena on uudistaa Ruotsin Luulajan ja Suomen Raahen tehtaiden tuotantojärjestelmiä valokaariuuneihin ja niihin integroituihin valssaamoihin perustuviksi. Samalla kehitetään Ruotsin Borlängen ja Suomen Hämeenlinnan tehtaiden järjestelmiä uusiin tuotantoprosesseihin sopiviksi.

– Me kehitämme kaikkia tehtaitamme. Tarkemmat suunnitelmat valmistuvat seuraavien kuukausien ja vuosien aikana. Joka puolelle on tarkoitus investoida ja kaikista laitoksista pidetään huolta, Huhtala sanoi.

Roima pudotus päästöihin

SSAB:n tavoitteena on uudistuksen myötä päästä eroon hiilidioksidipäästöistään suurimmaksi osaksi jo vuoteen 2030 mennessä eli 15 vuotta aiemmin kerrottua nopeammin.

Yhtiön päätös on merkittävä koko Suomen hiilidioksidipäästöjen kannalta, koska SSAB on Suomen suurin teollinen hiilidioksidipäästäjä ja Raahen tehdas on Suomen suurin yksittäinen hiilidioksidipäästölähde.