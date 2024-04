Näistä syistä Ruotsi sai SSAB:n vihreän jätti-investoinnin – "Poliittisilla lakoilla ei mitään vaikutusta"

– Kyllä tämä (päätös) on tehty liiketoimintasyrjä edellä ja katsottu, mikä on parasta yhtiölle, kertoo Huhtala STT:lle.

– Kun tilanne ei muutenkaan ole helppo, on SSAB myös yksi niistä, joihin lakot kovasti kohdistuvat, Purra kirjoitti viitaten Suomen poliittisiin lakkoihin.

– On kiinnostavaa lukea, mikä vaikutus poliittisilla lakoilla oli tähän SSAB:n hallituksen päätökseen, kirjoitti Pentikäinen viestipalvelu X:ssä .

Investointi on tarkoitus rahoittaa yhtiön omalla kassavirralla.

Uusia tuotteita autoteollisuudelle

– Autoteollisuudessa kysyntä fossiilivapaalle teräkselle on kaikkein korkein, sanoo Huhtala.

Toinen keskeinen syy Luulajaan investoimiseen on Huhtalan mukaan se, että Raahen tehdas on paremmassa kunnossa kuin Luulajan ja näin kustannustehokkaampi. Yhtiön mukaan Raahen tehtaan nykyiset laitteet ovat kehittyneempiä ja moninaisempia kuin Luulajassa. Kokonaisuuden kannalta on kannattavampaa satsata nyt huonompikuntoiseen yksikköön.