Keitä ovat Manu ja Anselmi? Teemu löysi työmaalta huikean viestin 50 vuoden takaa

Kun viesti kirjoitettiin, Urho Kekkonen oli vielä presidenttinä.

"Me toivomme teille, te jälkipolvet, kaikkea sitä uutta hyvää, mistä me emme tienneetkään. Me teemme työmme kansan parhaaksi", seisoo viestissä, joka löytyi Helsingistä vesivahingon purkutöiden yhteydessä.

Seinärakenteen taakse piilotetun viestin kirjoittajiksi on mainittu Manu Luukkonen ja Anselmi Sale. Vuosilukuna seisoo 1975.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Teksti oli tarkoituksella piilotettu, eli se ei ole ollut missään kohtaa julkisesti näkyvissä. Se oli piilotettu alakattorakenteen yläpuoleiseen tilaan, rakennuttajatoimisto Castek Oy:n rakennuttajakonsultti ja valvoja Teemu Petjoi kuvaa.

Hän pyysi rakennusurakoitsijaa ottamaan tekstin alas.

– Otin siitä kuvan ja laitoin Facebookiin, jos olisi sattumoisin selvinnyt, keitä nämä henkilöt ovat. Vielä ei mitään vastaavuuksia ole tullut.

"Ensimmäinen hauska viesti tässä muodossa"

Kun Manu ja Anselmi urakoivat töissään, Uuno Turhapuro pyöri vielä elokuvateattereissa. Suosituin ulkomainen elokuva oli Tappajahai. Viestin kirjoitusvuonna Anne Pohtamo valittiin Miss Universumiksi, ja Pink Floyd julkaisi albuminsa Wish You Were Here. Tuona vuonna syntyneet juhlivat 50-vuotispäiviään vuonna 2025.

Petjoi on ollut rakennusalalla yli kymmenen vuoden ajan. Viestejä rakennusten rakenteissa on tullut vastaan aiemminkin, mutta tämä on ensimmäinen pidempi kirje.

– Kyllähän erinäköisiä viestejä on tullut vastaan: on ollut betonirakenteisiin kirjoitettuja tekstejä, tai pulloposteja, joita on jätetty vanhoihin rakenteisiin. Tämä oli ensimmäinen hauska viesti tässä muodossa.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Manun ja Anselmin viestin tulevaisuus on toistaiseksi epäselvä.

– Olen esittänyt tilaajalle, että viesti olisi hienoa päällystää ja laittaa esille heidän toimitilaansa. Tilaajahan sen loppupeleissä päättää, miten tehdään.

Lue myös:

Katso myös: Äidin sormus löytyi 58 vuoden jälkeen – tamperelaiset ystävykset etsivät kadonneita arvoesineitä