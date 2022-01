Sport koki tyrmistyttävän kohtalon heti Tappara-murskatappion jälkeen – Jonne Virtanen ei muista nähneensä vastaavaa koskaan SM-liigassa

Virtanen muistuttaa, että ottelua isännöivän seuran tehtävänä on järjestää ruoat vierasjoukkueelle. Pitkän uran pelannut kulttihyökkääjä sanoo MTV Urheilulle, ettei muista kokeneensa vastaavaa tilannetta koskaan aiemmin SM-liigassa, että murkinaa ei olisi ollut tarjolla.

– Siellä on normaalisti hyviä lihapullia. Niitä voisi olla jatkossakin.

Tapparan joukkueenjohtaja pahoittelee

Sportille oli tilattu ruokaa Nokia Arenan ravintolasta, mutta sitä ei ollut kuitenkaan vierasjoukkueelle valmistettu. Tapparan joukkueenjohtajan Aki Näykin mukaan informaatio on jossain kohtaa katkennut.

– Tapparalla ei ole ollut tietoa, että vierasjoukkue ei ruokaa saa. Jossain kohtaa on informaatiokatkos käynyt, ja on tietysti valitettavaa, että niin on päässyt käymään, Näykki sanoo.