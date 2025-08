SM-liigaseurassa vallanvaihto – konkari astuu sivuun

SM-liigaseura JYPin kapteeni vaihtuu. Uudeksi kippariksi nousee seuran oma nuori kasvatti.

JYP julkaisi viikonloppuna sosiaalisen median videon, jossa tuore päävalmentaja Petri Matikainen kertoo hurrikaaniryhmän kapteenin vaihtuvan.

Kaksi edellistä sesonkia tehtävää hoitanut Teemu Eronen astuu sivuun. Matikainen kehuu 34-vuotiaan konkarin panosta videolla.

– Kiitos niistä vuosista, kun olet ollut täällä kapteeni, vaikeita vuosia, olet hoitanut homman hienosti. Nyt sun ei enää tarvitse tehdä sitä, koska kapteeni vaihtuu nuoremmaksi, Matikainen sanoo.

JYPin uusi kapteeni on 21-vuotias Jere Lassila. JYPin oma kasvatti on pelannut kolmen kauden aikana 135 ottelua SM-liigassa. Lassila on kiekkoillut aiemmin C-kirjain rinnassaan Suomen juniorimaajoukkueissa.

JYP on ollut sijoitusten keskiarvolla mitattuna SM-liigan heikoin joukkue 2020-luvulla. Se ei ole päässyt kertaakaan pudotuspeleihin tällä vuosikymmenellä. Viime keväänä joukkue jäi sijalle 14.