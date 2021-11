Spiderman-tähdet puhuvat nyt rakkaudesta – pariskunnan pusuttelu tallentui keväällä kameroihin

"Meistä tuntui, kuin yksityisyyteemme olisi ryöstetty"

Zendaya ja Tom Holland näyttelevät pariskuntaa tulevassa Spiderman: No Way Home -elokuvassa.

– Meistä tuntui, kuin yksityisyyteemme olisi ryöstetty. En usko, että kyse on siitä, ettemmekö olisi valmiita. Me emme vain halunneet, Holland perustelee syytä sille, mikseivät he ole puhuneet suhteestaan.

– Se ei ole keskustelu, jonka voisin käydä ilman häntä (Zendaya). Tämä ei ole minun tarinani. Tämä on meidän tarinamme. Ja me puhumme siitä, kun olemme valmiita puhumaan siitä yhdessä, Holland toteaa.

Suhde on "virallistettu" myös Instagramissa

– Yhtäläinen tunne, jonka me molemmat jaamme on se, että kun todella rakastat ja välität jostakusta, joidenkin hetkien tai asioiden toivoisi olevan omianne, Zendaya kommentoi GQ:lle.

Kummankin kommenteista voisi kuitenkin päätellä, että rakkautta on tosiaan ilmassa. Suhde on omalla tavallaan "virallistettu" myös Instagramissa.

Sittemmin Holland on jakanut tilillään myös kuvan Zendaysta, kun tämä voitti vuoden muoti-ikoni palkinnon The Council of Fashion Designers of America -gaalassa ja Zendaya on puolestaan jakanut Hollandin GQ-lehden kannen omissa tarinoissaan sydänemojilla ryyditettynä.