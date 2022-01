Hämähäkkimies on varsinainen Cupido – nämä Spider-Man -tähdet rakastuivat vastanäyttelijäänsä

Rakkaustarina Spider-Manin , eli Peter Parkerin ja Mary Jane Watsonin välillä on lähes legendaarinen ja toistuu muodossa tai toisessa kaikissa Spider-Man-elokuvissa.

Spider-Man-elokuvia tuottanut Amy Pascal on Harper's Bazaarin mukaan neuvonnut useampaakin hämähäkkimiestä olemaan seurustelematta vastanäyttelijänsä kanssa – tässä kuitenkaan onnistumatta.

– Vein Tomin ja Zendayan sivuun erikseen, silloin kuin roolitimme heidät ja annoin heille luennon. Älkää tehkä sitä – älkää vain tehkö. Yrittäkää vastustaa. Annoin saman neuvon Andrewlle ja Emmalle. Se vain hankaloittaa asioita. Ja he kaikki jättivät minut huomiotta, Pascal kertoi The New York Timesille.