Näyttelijä Drake Bell, 36, on kadonnut Floridassa

Näyttelijä ja Nickelodeon-tähti Drake Bell, 36, on kadonnut Floridassa. Hänet on nähty viimeksi mahdollisesti lähellä Mainland High Schoolin koulua. Häntä etsitään Daytona Beachilla, ja viranomaisten mukaan hän on jonkinlaisen uhan alaisena. Hänen uskotaan ajavan vuoden 2022 mallista, harmaata BMW-merkkistä autoa.