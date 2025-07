Spice Girls -tähti Mel B meni naimisiin – sai erityisluvan sanoa tahdon samassa kirkossa kuin prinsessa Diana ja prinssi Charles

Spice Girls -yhtyeestä tunnettu Melanie "Mel B" Brown meni naimisiin kampaaja Rory McPheen kanssa St. Paulin katedraalissa Lontoossa.

Spice Girls -tähti Melanie "Mel B" Brown, 50, meni naimisiin kampaaja Rory McPheen, 37, kanssa romanttisessa seremoniassa St. Paulin katedraalissa Lontoossa lauantaina 5. heinäkuuta.

Mel B pukeutui häissään Josephine Scottin norsunluunväriseen mittatilauspukuun ja vaihtoi myöhemmin suunnittelija Justin Alexanderin mekkoon.

Mel B:llä oli merenneitomallinen, helmin koristelu hääpuku. Hänen miehensä Rory McPhee oli sonnustautunut kilttiin.

Mel B:n hääpukuun kuului pitkä, näyttävä laahus.

Seremonian jälkeen järjestettiin tähtien täyttämä vastaanotto Shangri-La The Shard -hotellissa, joka on Ison-Britannian korkein rakennus.

Julkkisvieraiden joukossa olivat muun muassa Baby Spicena tunnettu Emma Bunton sekä huippumalli-näyttelijä Cara Delevingne, koomikko Katherine Ryan ja malli Daisy Lowe.

Mel B:n kolme tytärtä olivat hänen morsiusneitojaan. Scary Spicen vanhimman tyttären Phoenixin, 26, isä on hänen ensimmäinen ex-miehensä Jimmy Gulzar. Kaksikko oli naimisissa vuosina 1998–2000.

Mel B:n toinen tytär, Angel Iris, 18, on hänen edellisestä suhteestaan ex-poikaystävä Eddie Murphyn kanssa. Morsiamen nuorin tytär Madison, 13, on yhteinen toisen ex-miehen Stephen Belafonten kanssa, jonka kanssa hän oli naimisissa vuosina 2007–2017.

Erityislupa prinssi Williamilta

Mel B sai luvan mennä naimisiin St. Paulin katedraalissa, jossa myös prinsessa Diana ja silloinen prinssi Charles (nyk. kuningas) menivät naimisiin heinäkuussa 1981. Lupa irtosi, koska Mel B sai prinssi Williamilta vuonna 2022 Brittiläisen imperiumin ritarikunnan jäsenen arvonimen (MBE) työstään, jolla hän on lisännyt tietoisuutta perheväkivallasta.

Häitä vietettiin muutama viikko sen jälkeen, kun Mel B juhli polttareitaan meren rannalla 36 läheisimmän ystävänsä kanssa.

Rory työskenteli Mel B:n kanssaan The Masked Singer -ohjelman parissa ja he olivat aiemmin ystäviä. Rory kosi Mel B:tä vuonna 2022, kun he olivat lomamatkalla Berkshiressä ja olivat seurustelleet kolme vuotta.

Mel B vannoi aiemmin, ettei hän menisi enää koskaan naimisiin kahden avioeronsa jälkeen. Rory kuitenkin auttoi häntä uskomaan jälleen rakkauteen.

– Uskon rakkauteen, ja selvästi kaksi muuta avioliittoa osoittautuivat heidän näkökulmastaan katsottuna rakkaudettomiksi. Joten minusta tuntuu, että olen todella jäänyt paitsi, ja nyt minulla on tilaisuus olla kunnolla rakastunut todella hyvään mieheen, jonka tiedän rakastavan minua itseni vuoksi, joka on tuntenut minut jo ennen kuin olin Spice Girl. Miksi en tekisi sitä, Mel B kertoi Peoplelle maaliskuussa 2024.

