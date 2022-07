Legendaarinen Spice Girls nousee lavalle koko viisikon voimin – luvassa harvinainen yhteisesiintyminen

Gerin syntymäpäivä on 6. elokuuta ja lehtitietojen mukaan hän suunnittelee suuria juhlia, joissa hän nousee lavalle yhdessä Emma Buntonin, Mel B:n , Mel C:n ja Victoria Beckhamin kanssa.

Juhlat on tarkoitus järjestää 17. syyskuuta ja silloin Spice Girls esiintyy viisihenkisenä ensimmäistä kertaa kymmeneen vuoteen.

Metro-lehden nimetön lähde on kertonut, että bändin olisi tarkoitus esittää mahdollisesti ikoninen kappale Wannabe.

– Yksi heistä täyttää 50 vuotta ja se on valtava juttu. He kaikki haluavat juhlistaa tilaisuutta tyylillä ja vuosikymmenen jälkeen tapahtuva jälleennäkeminen tuntuu täydelliseltä ajankohdalta, lähde on kertonut.