Miley Cyrusin äiti meni naimisiin Pako-näyttelijä Dominic Purcellin kanssa – tytär saattoi alttarille

Artisti Miley Cyrusin , 30, äiti Tish Cyrus , 56, avioitui Pako-sarjastakin tunnetun näyttelijän Dominic Purcellin , 53, kanssa 19. elokuuta. Vogue on julkaissut vastanaineesta parista ja juhlista hääkuvia , joiden joukossa on myös kuva, josta selviää Mileyn toimineen äitinsä morsiusneitona.

– Äidin näkeminen niin onnellisena ja rakastuneena on minulle erittäin tunteellista. Dom ja äitini jakavat suloisimman, aidoimman rakkauden. Tavattuaan he alkoivat molemmat ikääntyä toiseen suuntaan. Jotenkin äidistäni on tullut vielä kauniimpi. Päivä oli yhtä erityinen ja maaginen kuin hekin. Aion vaalia sitä hetkeä loppuelämäni, kun seisoin äitini vierellä ja luovutin hänet Domille, Miley kertoi.