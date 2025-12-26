Spice Girls -yhtyeestä tunnettu Melanie Brown viettää joulunpyhiä Lapissa.
90-luvulla tyttöenergiaa julistaneen Spice Girls -yhtyeen jäsen Melanie Brown tekee suomalaista joulua tunnetuksi Instagramissaan.
Jos Instagram-päivitys ei näy, voit katsoa sen tästä.
Brown on perheineen Lapissa viettämässä joulua ja on lisännyt sosiaalisen median tileilleen jo useita päivityksiä Suomesta.
Lue myös: Spice girls -tähti Mel B upeissa uimapukukuvissa tyttärensä ja äitinsä kanssa
Joulupäivänä Brown testasi muun muaassa moottorikelkkailua perheensä kanssa.
Jos Instagram-päivitys ei näy, voit katsoa sen tästä.
Illan pimetessä hän uskaltautui myös avantoon aviomiehensä kampaaja Rory McPheen kanssa.
Ensimmäisenä kylmän veden syleilyyn pulahtaa Melanie.
– Se vain pitää tehdä, älä ajattele, mene vain, Melanie kommentoi nopeaa pulahdustaan videolla.