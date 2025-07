Spice Girls -tähti esitteli harvoin nähdyn poikansa – saapuivat käsikynkkää tennisturnaukseen

Spice Girls -tähti näyttäytyi harvoin julkisuudessa nähdyn poikansa kanssa.

Spice Girls -tyttöbändistä tuttu Emma Bunton esitteli harvoin julkisuudessa nähdyn poikansa Wimbledonin tennisturnauksessa, kertoo Hello.

Emma Bunton toi tennisturnaukseen 17-vuotiaan poikansa Beaun./All Over Press

49-vuotias Baby Spice saapui turnauksen katsomoon 17-vuotiaan poikansa Beaun seuralaisena.

Lehden mukaan tyylikkäästi pukeutunut Beau talutti äitiään käsikynkässä yleisön läpi katsomoon.

Baby Spice on kertonut olevansa läheinen lastensa kanssa./All Over Press

Emma Buntonilla on kaksi poikaa muusikkomiehensä Jade Jonesin kanssa. Nuorempi pojista on 14-vuotias Tate. Pariskunta on ollut yhdessä 21 vuotta ja naimisiin he menivät vuonna 2021.

Hiljattain Bunton kertoi, että he ovat vanhempina on todella läheisiä teini-ikäisten poikiensa kanssa.

– Aina kun luulet, että olet oppinut olemaan vanhempi, niin horisontissa on jo uusi vaihe, johon pitää sopeutua jatkuvasti, hän sanoi.

Bunton sanoi, että parasta ovat keskustelut lasten kanssa.

– Puhumme kaikesta ja meillä on läheinen yhteys. Rakastan keskustelujamme.

Hellon mukaan pojat seuraavat vanhempiensa jalanjäljissä, sillä molemmat ovat kiinnostuneita musiikista.

Baby Spice juhlisti hiljattain nuorimman poikansa syntymäpäivää, mutta ei julkaissut kuvaa 14-vuotiaasta, sillä haluaa suojella hänen yksityisyyttään.