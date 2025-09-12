Kanava poisti Charlie Kirkia parodioineen South Park -jakson.
Comedy Central -televisiokanava on poistanut elokuussa esitetyn South Park -jakson ohjelmistostaan Charlie Kirkin kuolemaan johtaneen ampumisen takia, uutisoi muun muassa ABC News.
Oikeistolainen nuorisoaktivisti Kirk kuoli keskiviikkona 10. syyskuuta, kun hänet ammuttiin Utah Valleyn yliopiston tapahtumassa. Kirk kuljetettiin sairaalaan, jossa hän myöhemin menehtyi.
South Park -piirrossarjan jakso, jossa Eric Cartman parodioi Kirkia, poistettiin kanavan ohjelmistosta ampumavälikohtauksen jälkeen.
Kyseinen jakso esitettiin ensimmäisen kerran elokuun alussa ja se oli tarkoitus uusia keskiviikkoiltana.
Jaksossa Cartman imitoi Kirkia ja jäljittelee oikeistopoliitikon maneereja, sekä puhetyyliä.
Kirk itse oli innoissaan piirrossarjan jaksosta ja kommentoi sitä elokuussa TikTokissaan.
– South Park -jakso, joka julkaistiin juuri, on rehellisesti sanottuna hulvaton, hän muun muassa hehkutti.
TikTokissaan Kirk näytti myös pätkää jaksosta, jossa Cartman-hahmo keskustelee kuvitteellisessa podcastissa.
Monet konservatiivit kritisoivat South Parkin tekijöitä Kirkin pilkkaamisesta.