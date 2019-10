Kiinan ja South Park -ohjelman välille kihisi erikoinen vääntö – nyt suosittu DJ sai porttikiellon maahan tykättyään ohjelman twiitistä

Ohjelma julkaisi "anteeksipyynnön" Kiinalle



Suositun animaatiosarjan ja Kiinan välillä on myrskynnyt viime viikosta lähtien, kun ohjelman jakso Band in China johti täyteen sensuuriin Kiinassa.



Sarjan virallisella Twitter-tilillä julkaistiin viime keskiviikkona "anteeksipyyntö" Kiinalle.



– Me myös rakastamme rahaa enemmän kuin vapautta ja demokratiaa, twiitissä kirjoitetaan.





DJ:n tykkäämässä twiitissä sen sijaan juhlistetaan animaatiosarjan kolmattasataa jaksoa, jossa niin ikään jatketaan Kiina-kritiikin parissa.