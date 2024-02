Italialainen komediasarja pilkkasi julmasti Joe Bidenia – nousi viraaliksi

Crozza on italiassa tunnettu koomikko ja hän on parodioinut aiemmin muun muassa pääministeri Giorgia Melonia ja edesmennyttä Silvio Berlusconia .

Videota on jaettu aktiivisesti sosiaalisessa mediasssa. Alapuolelta löytyvä X:ssä julkaistu video on kerännyt huimat 7,7 miljoonaa katselukertaa.

"Olemme naurun aihe maailmalle"

Italialainen sketsi on noteerattu laajasti myös Yhdysvalloissa ja se on kirvoittanut keskustelua.

– Valitettavasti hallituksestamme on tullut vitsi, kirjoittaa toinen.

– Italian myöhäisillan komedia on paljon parempaa, hän kertoo verraten Saturday Night Liveen.

Sketsi on peruja Joe Bidenin viime aikaisista kömmähdyksistä, joissa hän on joko unohdellut tai kutsunut ihmisiä ja tapahtumia väärin. Biden on kerännyt kotimaassaan huvittuneisuutta, mutta myös aitoa huolta hänen kognitiivisista kyvyistään.