Kokoomus kritisoi sote-uudistusta hyvän lainvalmistelun ohittamisesta: "Asian käsittely on ollut välillä rajusti puutteellista"

– Tämä on niin iso kokonaisuus, että se vaatii laadukkaan ja hyvän lainvalmisteluprosessin. Viime viikkojen tapa, jolla tätä on runnottu eduskunnassa eteenpäin, ei suoranaisesti ole edustanut hyvää lainvalmistelua, toteaa kansanedustaja Anna-Kaisa Ikonen.

– Uudistusta on viety erittäin poikkeuksellisella kiireellä eteenpäin. Kehysriihessä on ilmeisesti jotakin sovittu, kun siinä kohtaa tuli erityinen kiirehdintä esiin, Ikonen jatkaa.

"Tässä kiirehdittiin muiden lausuntoja jopa ohi perustuslakivaliokunnan kannanmuodostuksen"

Sosiaali- ja terveysvaliokunta on saanut paketista lausunnot viideltä valiokunnalta. Sen sijaan lakivaliokunta on jäänyt odottamaan asian parissa työskentelevän perustuslakivaliokunnan kantaa asiaan.

– Sosiaali- ja terveysvaliokunta on pitänyt useita kokouksia päällekkäin muiden valiokuntien kanssa ja nyt sitten tässä kiirehdittiin muiden lausuntoja jopa ohi perustuslakivaliokunnan kannanmuodostuksen.

– Itsekin olen istunut kahdessa valiokunnassa samaan aikaan. Olisi pitänyt olla kuuntelemassa samaan lakipakettiin liittyviä lausuntoja eri asiantuntijoilta ja käytännössä tämä tilanne on ollut koko kevätkauden päälle.

"Kansanedustajilla ei ole ollut kunnolla aikaa perehtyä materiaaleihin"

Kokoomusedustaja muistuttaa, että kyseessä on poikkeuksellisen suuri lakikokonaisuus.

– Asian käsittely on ollut välillä rajusti puutteellista. Silti tästä on löytynyt ratkaisevia puutteita. Puutteiden selvittämiseen eikä korjaamiseen ei ole hallituspuolueet suostuneet vaan uudistusta on viety äänestysvoimalla eteenpäin.