"Totuutta pahoinpidellään" – tällaista Venäjän propaganda on nyt

Venäjän kansalaisiinsa kohdistuva propaganda on mahdollistanut hyökkäyssodan Ukrainassa. Aleksanteri-instituutin tutkija Teemu Oivon mielestä propagandakoneiston toimivuus onkin ajankohtainen kysymys, sillä tällä hetkellä on hyvin epäselvää, miten Putinin suhtaudutaan.

– Siihen on vaikeaa päästä kiinni, että missä suhteessa ihmiset ovat mitäkin mieltä, tutkija pohtii.

Valveutuneita kansalaisia on, mutta meteliä tai vastarintaa ei kannata järjestää.

Oleellista onkin se, että minkälaisen narratiivin Putin saa kansalleen sodankäynnistä myytyä. Viime viikolla Venäjän "isänmaata puolustavaa" armeijaa varten järjestetty tukikonsertti oli jälleen osoitus siitä, että kansa on vielä Putinin puolella – vaikka kaikki eivät hyökkäyssotaa Ukrainaan varsinaisesti tukisikaan.

Lavastusjuhlat toimivat

– Jonkin verran on paheksuntaa, mutta moni pitää tällaisia suuria juhlia rutiineinaan, jotka nostavat isänmaallisuutta ja kotirintaman taistelumoraalia. Tällaisista suurista tapahtumista pidetään aika paljon, se on myös jotakin tuttua.

– Tarkkasilmäisimmät analyytikot ovat jo huomanneet, että taustalla on paljon vakavampiakin ilmeitä. Siellä oli valtion virkamiehiä ja opiskelijoita, jotka oli suoraan ohjattu yleisöksi.

Oivo toteaa myös, että useat osallistujat olivat mitä todennäköisimmin saaneet satojen ruplien rahapalkkion osallistumisesta. Syy lahjontaan on yksinkertainen.

– Tässä halutaan näyttää Putinin kannatusta. Idea siitä, että Putin on suosittu, on tärkeä hänen kannatuksellensa. Tietyllä tavalla yleisö on itsessään se show.