Sotaa paennut Dmitryn perhe joutui jättämään lemmikkinsä Ukrainaan – vapaaehtoiset järjestivät hellyttävän jälleennäkemisen

Tilanne alueella on ollut kuitenkin vaikea ja lopulta lemmikitkin saatiin pois Ukrainasta. Animal Rescue Kharkiv -nimisen eläintensuojelujärjestön vapaaehtoiset hakivat melkein kaikki Momotin perheen eläimet yhteen ja kuljettivat ne rajan yli Puolaan. Kahta lemmikkieläintä ei kuitenkaan löydetty.

Suomalaisauttajat riensivät hätiin

Ongelmana oli kuitenkin saada eläimet vielä Suomeen asti. Perheen onneksi he saivat yhteyden ukrainalaisia auttavaan suomalaiseen Kiril Rinteeseen. Hän on perustajajäsen Suomi-Ukraina Maanpuolustusyhdistyksessä yhdessä Yvonne Ojaniemen kanssa. He toivat eläimet Suomeen Ukrainaan viedyn avustuslastin paluukyytinä.