"Kauhun tasapaino" – Sota Ukrainassa viilentää välejä, mutta länsi ja Kiina ovat riippuvaisia toisistaan

– Kaikesta poliittisesta retoriikasta ja niin sanotusta kauppakiistasta huolimatta Kiinan ja Yhdysvaltojen välinen kauppa on kasvanut koko ajan. Siinä missä poliittiset suhteet ovat kylmenneet, kauppasuhde on vahvistunut, Tanninen kertoo Uutisaamun haastattelussa.

Tannisen mukaan Kiina on taloudellisesti riippuvaisempi kaupankäynnistä EU:n ja Yhdysvaltojen kanssa, kuin Venäjän.

Tanninen sanoo lännen olevan riippuvainen Kiinan tuotannosta. Kiina taas on tuotettujen tuotteiden myymisen suhteen riippuvaisempi eurooppalaisista kuin kiinalaisista kuluttajista.

– Tässä on kauhun tasapaino, joka on tullut talouden kautta. Jos Kiinan koronatilanne pahenee sisäisesti, koska on autoritäärinen valtio ja sisäisiä ongelmia, vihollisia ja pelotteita ruvetaan etsimään ulkopuolelta. Kauppaan se ei toivottavasti vaikuta, toimittaja kertoo.