Länsi on tuominnut jyrkästi Venäjän brutaalin sodan, miksi jotkin maat tukevat sitä? "Kokonaiskuva Venäjän kannalta on rapautumassa"

Tuoreena esimerkkinä sunnuntaina uutisoitiin, että Iran on sopinut toimittavansa Venäjälle ballistisia ohjuksia ja taistelulennokkeja. Asiasta uutisoi Washington Post yhdysvaltalaisiin viranomaislähteisiin vedoten.

– Olemme me, länsi, joka tuomitsee erittäin vahvasti Venäjän brutaalit toimet. Sitten on erilaista näkökantaa. Siellä on esimerkiksi Venäjä, Kiina ja Intia jotka ovat lisänneet ostojaan raaka-aineiden osalta, Vuorio toteaa.