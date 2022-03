Sota Ukrainassa vaikuttanee Suomen uusien hävittäjien aseistukseen – ilmasotaopin pääopettaja ilmavoimien iskukyvystä: "Suomalaisilla ei ole mitään hätää"

– Päätös on edelleen merkittävä ja on tärkeää että Suomi huolehtii puolustuskyvystään. Kaikkia päätöksiä F-35:sen tulevan aseistuksen kohdalta ei ole vielä tehty. On todennäköistä, että meneillään olevat tapahtumat huomioidaan hankkeessa, Niskanen toteaa MTV Uutiset Liven haastattelussa.