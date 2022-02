Suomi allekirjoittaa tänään hankintasopimuksen uusista F-35-hävittäjistä

– Tämä on jälleen yksi esimerkki siitä, kuinka vakavissaan Suomi on puolustuksensa suhteen. Se on osa pitkäaikaista suunnitelmaamme eikä sillä ole vallitsevan tilanteen kanssa mitään tekemistä, sanoo Suomen Washingtonin-suurlähettiläs Mikko Hautala Reutersille.