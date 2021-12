Onko Suomen hävittäjähankinta askel kohti Natoa? Ilmavoimien ex-komentaja MTV:lle: "F-35-kalusto on kyynärmitan edellä venäläistä kalustoa"

Suomen seuraavaksi hävittäjäksi on valittu odotetusti amerikkalainen Lockheed Martin F-35 .

Tämä selittyy Aholan mukaan muun muassa sillä, että monella Naton jäsenmaalla on käytössään samanlaista kalustoa.

– Kun Natolla on yhteiset huoltojärjestelmät ja huoltovarmuusvarastot – tarkoitan lentokoneen varaosia ja aseistusta – niin varmasti on syytä avata keskustelua kaikkiin näihin maihin, joihin meillä on erinomaiset suhteet tänä päivänä, Ahola pohtii.